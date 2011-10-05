Арестована следователь по особо важным делам главного следственного управления главного управления МВД по Москве Нелли Дмитриева, которая включена в США в "список Магнитского". Эту информацию сообщил известный блогер Алексей Навальный.

Борец с коррупцией navalny написал: "Занятная штука, даже в городе Чикаго решительно всем известно, что вчера (4 октября) в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в 16:00 арестована следователь по особо важным делам Дмитриева Нелли Исмаиловна. Не называя источники,

Навальный также сообщает, что следователя Дмитриеву могут обвинить по статье "Взятка в особо крупном размере", передает Газета.ру. Пока никаких подтверждений этой информации нигде нет.

Известный блоггер также утверждает, что тот же день по адресу: ул.Новослободская, д.45, сотрудники ФСБ проводили обыски в служебных кабинетах следователей, передает РБК.

Напомним, Госдеп США одобрил так называемый "список Магнитского", которым запрещен въезд на территорию США и чьи банковские счета в этой стране отныне будут заморожены. В список, который носит полуофициальное название "список Кардина" по имени одного из его создателей сенатора Бенджамина Кардина, вошли фамилии сотрудников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генпрокуратуры и ГУИН, а также описания их роли в деле Hermitage Capital.