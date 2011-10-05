В России отмечают Всемирный день учителя

В России сегодня отмечают Всемирный день учителя. Более миллиона учителей и 350 тысяч преподавателей вузов принимают поздравления с профессиональным праздником. В России День учителя отмечают с 1965 года.

До 1994 года торжества приходились на первое воскресенье октября. Семь лет назад Россия перешла на "международный календарь", предложенный ЮНЕСКО.

В праздничный день, по уже сложившейся традиции, будет названо имя лучшего педагога России - победителя конкурса "Учитель года". Победитель получит главный приз - "Хрустального пеликана".