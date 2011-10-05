Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что судебный пристав-исполнитель Павел Горбунов, убитый во вторник в Москве, в январе 2010 года руководил сносом домов в поселке "Речник".



По словам Владимира Маркина, тело пристава было обнаружено в 40 метрах от его дома на Боровском шоссе в Солнцевском районе столицы.



По предварительным данным, Горбунов вышел утром из своей квартиры примерно в 06.00. В это время на пристава напал неизвестный и нанес ему не менее трех ударов тупым предметом по голове, предположительно, металлической трубой. Во время нападения при себе Горбунов имел портфель, три мобильных телефона и другие вещи. При осмотре места преступления установлено, что портфель и один из телефонов у погибшего похищены.



Владимир Маркин рассказал, что следствие не исключает, что убийство пристава "носило корыстный мотив, о чем могут свидетельствовать похищенные у убитого вещи, а также проверяется версия, связанная со служебной деятельностью пристава, и другие версии".