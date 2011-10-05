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Болельщики ЦСКА не готовят акции в связи с убийством фаната из Подольска

5 октября 2011, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Болельщики ЦСКА не готовят акции в связи с убийством фаната из Подольска

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА не планируют проводить акции в связи с убийством 18-летнего жителя Подольска - фаната армейцев Андрея Урюпина.

Руководство и коллектив ЦСКА выразили соболезнования семье и близким убитого  Андрея Урюпина. В Следственом комитете ранее заявили, что убийство футбольного фаната в Подольске не имеет под собой национальных мотивов. В московском футбольном клубе прокомментировали появившиеся в Интернете провокационные призывы националистического и радикального характера, приписываемых болельщикам ЦСКА.

"И клуб, и наши болельщики крайне возмущены распространением подобных слухов. Данная информация имеет целью дискредитацию армейских болельщиков и абсолютно не соответствует действительности. Никаких акций болельщики ЦСКА проводить не намерены. У преступников нет национальности, и они должны отвечать по закону. И сегодняшние попытки бросить тень межнациональной розни на наших фанатов, используя при этом столь трагическую ситуацию, мы считаем недопустимыми и провокационными", – высказали представитель клуба в официальном заявлении, размещенном на сайте.

Андрей Урюпин был убит 1 октября. Накануне следователи установили личность подозреваемого в его убийстве.

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