Московская мэрия впервые дала разрешение на проведение митинга оппозиции "День гнева" на Театральной площади, утверждает координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.



Координатор оппозиционного движения заявил: "Во вторник вечером чиновники правительства Москвы сообщили организаторам акции "День Гнева", что московские власти согласовали проведение митинга в самом центре города - на Театральной площади".



По его словам, акция согласована впервые за последние полгода, но до этого исполнительная власть Москвы девять раз отклоняла заявки оппозиции на проведение этих мероприятий. "Таким образом, "День Гнева" состоится в среду 12 октября в 19:00 на Театральной площади у памятника Карлу Марксу", - цитирует Удальцова Интерфакс.



Однако он добавил, что московские власти запретили проведение шествия у здания Центризбиркома и администрации президента РФ, пояснив это тем, что участники шествия будут мешать движению автотранспорта.