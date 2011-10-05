Мэра Сергиева Посада Евгения Душко убили из-за его работы

Губернатор Московской области Борис Громов предположил, что убийство мэра подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко связано с его работой. По мнению Громова, Душко убили из-за "жесткосткого" подхода к наведению порядка в городе, в том числе в сфере ЖКХ.

Глава столичного региона рассказал, что именно своей жесткостью ему нравился мэр Сергиева Посада. "Мы специально даже попросили его пойти на выборы и стать главой города, потому что в Сергиевом Посаде надо было разбираться давно уже, в том числе, с вопросами больших долгов по ЖКХ", - заявил Борис Громов в интервью "КП", отметив, что Душко начал это делать.

Напомним, Евгений Душко был застрелен киллером у своего дома на Советской улице Сергиева Посада, когда утром вышел из дома и сел в машину. Киллер открыл огонь из пистолета. Отец Душко выбежал из дома и повез раненого сына в больницу. Глава города умер от полученных ран по дороге в больницу.