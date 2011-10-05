В Чечне обнаружен тайник со взрывчаткой
5 октября 2011, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Чечне около населенного пункта Бешал-Ирзу Ножай-Юртовского района обнаружен тайник со взрывчаткой, в тайнике обнаружили 40 кг тротила.
В правоохранительных органах Чечни рассказали: "Во вторник около населенного пункта Бешал-Ирзу Ножай-Юртовского района в лесном массиве сотрудники полиции и военнослужащие военной комендатуры обнаружили тайник, из которого изъяли 40 кг тротила".
В настоящее время сотрудники правоохранительных орагнов устанавливают принадлежность взрывчатки, проводится проверка, передает ИТАР-ТАСС.