В Чечне обнаружен тайник со взрывчаткой

В Чечне около населенного пункта Бешал-Ирзу Ножай-Юртовского района обнаружен тайник со взрывчаткой, в тайнике обнаружили 40 кг тротила.



В правоохранительных органах Чечни рассказали: "Во вторник около населенного пункта Бешал-Ирзу Ножай-Юртовского района в лесном массиве сотрудники полиции и военнослужащие военной комендатуры обнаружили тайник, из которого изъяли 40 кг тротила".



В настоящее время сотрудники правоохранительных орагнов устанавливают принадлежность взрывчатки, проводится проверка, передает ИТАР-ТАСС.