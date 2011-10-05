Суд рассмотрит жалобу Надежды Цапок из станицы Кущевская

В Краснодаре суд рассмотрит сегодня жалобу Надежды Цапок - матери Сергея Цапка из станицы Кущёвская, обвиняемого в массовом убийстве. Надежда Цапок и ее адвокаты оспаривают приговор, ранее вынесенный ей за мошенничество. Женщине дали три года.

Деятельностью матери Сергея Цапка следствие заинтересовалось после убийства, получившего широкий общественный резонанс во всей стране. Напомним, в ноябре 2010 года в доме фермера в станице Кущёвская Краснодарского края были обнаружены тела 12-ти человек, в том числе четырех маленьких детей. Организатором убийства следствие считает лидера местной преступной группировки Сергея Цапка.

К деятельности банды, по некоторым данным,причастна и его мать Надежда. Цапок руководит крупным агропромышленным предприятием. Прокуратура выяснила, что "Артекс-Агро" незаконно получило в прошлом году из бюджета субсидии на сумму более 15 миллионов рублей, в то время, как у предприятия имелась налоговая задолженность 30 тысяч рублей, передает "Эхо Москвы". Отметим, без без погашения задолженности по налогам получить субсидии было невозможно. В связи с этим были возбуждены два уголовных дела по статьям халатность и мошенничество.

В августе 2011 года Кущёвский районный суд приговорил Надежду Цапок за мошенничество к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.



Сама Надежда Цапок не считает себя виновной. По ее словам, финансовые потоки её предприятия в первую очередь были направлены на уплату налогов.