Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков заявил, что о решении Владимира Путина и Дмитрия Медведева, обнародованного на съезде "Единой России", не знал никто.



В эфире телеканала "Дождь" Дмитрий Песков сообщил: "Об этом не знал никто. Если кто-то утверждает, что он знал заранее, он вам врет". Пресс-секретарь признался, что сам он узнал об этих решениях в момент их оглашения и "был ошарашен" этим. "Я не думал, что это произойдет так рано. Мне казалось, что это должно произойти ближе к выборам", - цитирует Пескова ИТАР-ТАСС. "Там были и коллеги из Кремля, с которыми мы сразу же начали обсуждать какие-то процедурные вопросы", - рассказал пресс-секретарь премьера.



Напомним, Владимир Путин на съезде "Единой России" в конце сентября предложил Дмитрию Медведеву возглавить список партии на предстоящих думских выборах. А Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что кандидатом от партии "ЕР" на президентских выборах должен стать нынешний премьер.







