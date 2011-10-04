Полонский попросил Народный фронт разобраться с выходкой Лебедева

Сергей Полонский попросил Народный фронт разобраться с выходкой банкира Александра Лебедева. Экс-глава Mirax Group заявил, что на любые такие действия, которые вызывают общественный резонанс, должны заводиться уголовные дела, независимо от пострадавшего.

Полонский рассказал, что его представители подали заявление в ОНФ с просьбой рассмотреть этот вопрос, а также в комиссию политики и морали Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РСН.

Представитель Сергея Полонского Никита Журавлёв сообщил: «Все наши действия находятся в рамках правового поля. Мы не имеем права предугадывать действия Следственного комитета, и не намерены своими комментариями влиять на исход дела».

«АН» сообщали о возбуждении уголовного дела против банкира, депутата Слободской районной думы Кировской области Александра Лебедева по статье «Хулиганство». По версии следствия, во время записи программы «НТВшники» Лебедев ударил своего оппонента Полонского. Эфир программы состоялся 16 сентября 2011 года.