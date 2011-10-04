Сирия: в ответ на удар НАТО Тель-Авив будет стёрт с лица земли за 6 часов

Президент Сирии во вторник сказал во время встречи с главой МИДа Турции, что не остановиться перед тем, чтобы подвергнуть ракетному обстрелу главные населённые центры Израиля, в случае, если будет атакован силами НАТО.

Башар Асад заявил Ахмеду Давутоглу, что "устроит пожар на всем Ближнем Востоке", в случае, если в дела его страны "вмешаются внешние силы", сообщает иранское агентство fars.

Президент Сирии сказал буквально следующее: "Если сумасшедшие посмеют угрожать Дамаску, мне потребуется шесть часов, чтобы установить ракетные батареи на Голанских высотах и смести с лица земли Тель-Авив".

В дополнение к этому Асад потребует, чтобы подобную ракетную атаку против Израиля предприняла "Хизбалла" из Ливана. Он сказал: "Все это произойдет одновременно, в течение первых трёх часов. В течение следующих трёх часов Иран затопит американский флот в Персидском заливе. Также будут атакованы американские и европейские интересы в Персидском заливе", сообщает mignews.com.