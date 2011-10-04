Политик Жириновский призвал посадить в тюрьму модельера Юдашкина

Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы, Владимир Жириновский призвал ответить перед судом модельера Валентина Юдашкина, создавшего новую форму для росийской армии. По словам Жириновского, Юдашкина следует посадить в тюрьму за простуженных русских солдат.

На заседании Госдумы в рамках обсуждения вопроса о ратификации договора, касающегося функционирования Таможенного Союза, лидер ЛДПР отметил, что Юдашкин сделал летнюю одежду для зимней русской армии, в результате чего военнослужащие простудились и попали в госпиталь, передает Интерфакс. По словам Жириновского, от русского мороза в 40 градусов нужен русский грубый тулуп, а не ВТО.

"А Юдашкин - это ВТО", - сказал он. Как считает вице-спикер Госдумы Юдашкина надо арестовать, и под суд отдать, за то что нанес огромный ущерб здоровью солдат. По словам Жириновского, "это не просто замороженные солдаты - умершие солдаты, получившие туберкулез".