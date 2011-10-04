Дело о ДТП на Ленинском рассмотрят на президиуме Верховного суда

Расследование дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве с участием «Мерседеса» вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Анатолия Баркова продлено до 28 ноября, а 26 октября по данному делу состоится заседание президиума Верховного суда.

Адвокат Игорь Трунов сообщил, что на заседании должно быть вынесено прецедентное решение по всем аналогичным случаям.

В июле Конституционный суд принял решение об отмене одной из норм Уголовного кодекса. Речь идет о прекращении расследования в связи со смертью подозреваемого. В этом случае он по умолчанию становился виновным.

Родственники погибших получили возможность реабилитировать доброе имя близких. Жалобу на несправедливую, по его мнению, норму Уголовного кодекса подал отец Ольги Александриной, которая погибла в ДТП на Ленинском. Это дело, как и тысячи других, должно быть пересмотрено.

Защитник семьи погибшей Ольги Александриной рассказал, что несмотря на решение Конституционного суда, следователь дело возобновил, но ничего по нему не делается. «С одной стороны, он прав», - пояснил Трунов: «нет закона, нет практики правоприменения, а сам по себе он изобрести велосипед не может».

Адвокат разъяснил, что в июле Конституционный суд принял решение, обязательное для всех, а законодатель ничего не изменил. Исполнять решение КС все обязаны, а как его исполнять, пока никто не знает. «Поэтому это заседание президиума Верховного суда и наше участие в нем очень важно как для конкретного дела, так и для прецедентной практики, которая будет обязательной для всех», - сказал Игорь Трунов.

По словам адвоката, ведущие судьи России будут решать глобальную проблему потому что надо устранять большой пробел в законодательстве.