Медведев поручил наказать погасивших Вечный огонь во Владивостоке (ВИДЕО)
4 октября 2011, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев лично вмешался в позорную ситуацию, которая возникла во Владивостоке, где, уже не в первый раз, отключили Вечный огонь за неуплату. Штаб Тихоокеанского флота не перевел газовщикам около 90 тысяч рублей.
Выступая на заседании Президиума Госсовета по вопросам ЖКХ в Нарьян-Маре, Медведев потребовал разобраться в ситуации и наказать виновных. "Мы живем в период, когда все решения должны быть экономически мотивированными, но не должно быть аморальных решений. Я понимаю, когда коммунальные структуры выключают газ в случаях, когда наблюдаются хронические неплатежи.
Но абсолютно неприемлема ситуация, когда за неуплату нескольких счетов, в которой еще надо разобраться, отключают Вечный огонь", - заявил глава государства.
Разобраться инаказать тех, кто отключил подачу газа к Вечному огню, Дмитрий Медведев поручил правительству и губернатору Приморского края.
"АН" сообщали, что Тихоокеанский флот, на балансе которого находится памятник, вовремя не заплатил за газ 87 тысяч рублей. Для компании-поставщика "Приморский газ", этого оказалось достаточно, чтобы пренебречь памятью погибших воинов.