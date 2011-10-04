Медведев поручил наказать погасивших Вечный огонь во Владивостоке (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев лично вмешался в позорную ситуацию, которая возникла во Владивостоке, где, уже не в первый раз, отключили Вечный огонь за неуплату. Штаб Тихоокеанского флота не перевел газовщикам около 90 тысяч рублей.

Выступая на заседании Президиума Госсовета по вопросам ЖКХ в Нарьян-Маре, Медведев потребовал разобраться в ситуации и наказать виновных. "Мы живем в период, когда все решения должны быть экономически мотивированными, но не должно быть аморальных решений. Я понимаю, когда коммунальные структуры выключают газ в случаях, когда наблюдаются хронические неплатежи.

Но абсолютно неприемлема ситуация, когда за неуплату нескольких счетов, в которой еще надо разобраться, отключают Вечный огонь", - заявил глава государства.

Разобраться инаказать тех, кто отключил подачу газа к Вечному огню, Дмитрий Медведев поручил правительству и губернатору Приморского края.

"АН" сообщали, что Тихоокеанский флот, на балансе которого находится памятник, вовремя не заплатил за газ 87 тысяч рублей. Для компании-поставщика "Приморский газ", этого оказалось достаточно, чтобы пренебречь памятью погибших воинов.