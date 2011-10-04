В Москве пробка во вторник вечером растянулась почти на половину МКАД

В Москве во вторник вечером на юге и юго-западе МКАД образовалась гигантская пробка. Сложное движение из-за заторов и на Третьем транспортном кольце.

По словам очевидцев, на внешней стороне Московской кольцевой автодороги пробка растянулась почти на 35 километров: от Рублевского до Каширского шоссе. Водители рассказали, что произошли три дорожно-транспортных происшествия на развязке МКАД и Каширского шоссе. По данным Яндекс.Пробки, ситуация в столице во вторник вечером оценивается в восемь баллов по десятибалльной шкале.

Движение в Москве стало проблемным с самого утра из-за сильного дождя.