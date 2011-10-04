Водителя Иосифа Кобзона оштрафовали за грубое нарушение ПДД - езду по встречке

В Москве водитель народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона оштрафован за грубое нарушение правил дорожного движения - за езду по полосе встречного движения. В столичном управлении МВД рассказали, что водитель Кобзона наказан.

По решению суда он оштрафован. Когда и где была остановлена за нарушение правил дорожного движения машина Кобзона и какой штраф наложен на водителя, не сообщается.

Ранее в Интернете появилась фотография автомобиля Mercedes, который в начале сентября на Кутузовском проспекте выехал на разделительную полосу, чтобы объехать пробку. По сообщению некоторых СМИ, этот автомобиль обслуживает Кобзона.

Согласно закону, за такое нарушение положен штраф в сумме 500 рублей.

«АН» сообщали, что согласно отчетуа ГИБДД , в ходе недавнего рейда . были обнаружены всего десять машин с незаконными мигалками.