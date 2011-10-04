Суд Петербурга обвинил правительство Валентины Матвиенко в незаконных действиях

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти накануне подтвердил решение регионального управления ФАС о признании незаконной передачу правительством Валентины Матвиенко в 2010 году казарм на Марсовом поле, 1, под отель.

Действие правительства Санкт-Петербурга 3 октября было оценено судом как нарушение закона о конкуренции.

В мае 2010 года это здание было передано ООО "Лотос отели" под размещение там гостиницы. Все ремонтно-реставрационные работы в здании, которое считается федеральным памятником архитектуры, должны были завершиться в 2015 году. Однако комиссия ФАС посчитала, что такой объект, как павловские казармы, необходимо было выставлять на торги, а не предоставлять их конкретному инвестору целевым назначением.

"Плаза Лотос груп", куда входит ООО "Лотос отели", — совместный проект международной девелоперской компании Plaza Group и российской девелоперской группы Lotus Group, подконтрольной акционерам холдинга "Илим-палп2 братьям Борису и Михаилу Зингаревичам, сообщает karpovka.net.