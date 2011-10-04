Госдума ужесточила закон о наказании для педофилов

Госдума завершила обсуждение президентского законопроекта о наказании педофилов. В первом чтении закон об ужесточении наказания для педофилов принят. Все фракции в нижней палате поддержали предлагаемые президентом РФ Дмитрием Медведевым меры.

Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов. На заседании полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх уточнил, что такая мера будет применяться по отношению к тем, кто совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении лиц моложе 14 лет. Для преступников, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего исключается условное наказание и отсрочка наказания.



Проектом закона предусматривается химическая кастрация педофилов. Данный законопроект является ответом на общественную обеспокоенность ростом преступлений сексуального характера против детей. Отметим, за последние десять лет педофилов стало в четыре раза больше. Закону предстоит пройти еще два чтения в Госдуме и утверждение в Совете Федерации.