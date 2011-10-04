Рост энерготарифов в Москве не будет опережать уровень инфляции

Рост энерготарифов в столице в ближайшие годы не будет опережать уровень инфляции, сообщил во вторник Андрей Лихачев на первой пресс-конференции в качестве гендиректора "Московской объединённой энергетической компании".

Он пояснил, что этого можно будет добиться за счёт снижения издержек. Компания уже провела серьёзную проверку своей работы и расплатилась со старыми долгами.

Лихачёв также отметил, что уже во всех московских домах включено отопление, а к новому холодному сезону энергетики подготовились лучше, чем в прошлые годы.