Интерпол: появились мошенники, продающие фальшивые билеты на Олимпиаду в Лондоне

Российский Интерпол предупреждает россиян, планирующих посетить Олимпийские и Паралимпийские игры в Лондоне в 2012 году, что приобретать билеты следует исключительно на официальном сайте или в Олимпийском комитете России.

Во всех остальных случаях это может оказаться мошенничеством, сообщает Национальное центральное бюро Интерпола при МВД.

ХХХ Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года, через две недели после этого британская столица примет Паралимпиаду, напоминает радио "Маяк".