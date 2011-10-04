Российских нефтяников заставят делать качественный бензин

Вице-премьер Сергей Иванов намерен заставить нефтяников производить качественное топливо стандартов "Евро-4" и "Евро-5". Сегодня Сергей Иванов посетил "АвтоВАЗ" и в ходе пресс-конференции на тему российского автопрома поднял вопрос качества автомобильного топлива.

"Необходимо заставить нефтяников производить качественное топливо стандартов "Евро-4" и "Евро-5". Пока этого не будет, усилия автопрома по улучшению экологичности продукции ни к чему не приведут. 95-й бензин, произведенный в России, до сих пор отличается в худшую сторону от аналогичного европейского топлива", - сказал вице-премьер. Иванов подчеркнул, что Россия должна не отставать от мировых тенденций и следовать в фарватере экологичных производств, передает ИТАР-ТАСС.

Президиум правительства 7 сентября утвердил решение о переносе на более поздний период сроков внедрения экологических стандартов топлива. Техрегламент по переходу на топливо стандарта "Евро-5" должен начать действовать с 1 января 2015 года. "Надеюсь и рассчитываю, что начало действие этого регламента не будет перенесено, как это произошло с регламентом по стандарту "Евро-4", который должен был быть введен еще с 1 января 2011 года. Но под давлением нефтяного лобби начало его действия было перенесено",- заявил Иванов, отметив, что при этом автомобильная промышленность подготовилась к введению этого стандарта. Переход на "Евро-2" должен состояться до 31 декабря 2012 года, а не до начала 2011 года, как предусматривалось ранее. Запрет на производство автомобильного топлива ниже экологического класса "Евро-3" также вступит в силу на три года позже ранее запланированного - с 31 декабря 2014 года. А переход на "Евро-4" предлагается отсрочить до 31 декабря 2015 года.