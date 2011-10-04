ЛДПР предложила запретить показывать в рекламе голых людей
4 октября 2011, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в палату законопроект, предлагающий запретить использование в рекламе образов голых людей.
В пояснительной записке авторов законопроекта отмечается, что реклама, содержащая обнаженные образы людей, препятствует реализации личности ребенка в интересах общества в соответствии с убеждениями их родителей и традициями народов, противоречит нравственным и религиозным убеждениям многих граждан.
Депутаты от фракции ЛДПР также предлагают изменить понятие «информация порнографического характера» и отдельно указать, что данная информация не предназначена для использования в научных, медицинских целях и в образовательном процессе.