Авторы календаря со студентками журфака МГУ готовят Путину новый подарок

Авторы скандально известного календаря с обнаженными студентками журфака МГУ намерены подготовить ко дню рождения премьер-министра РФ Владимира Путина подарок.



По словам продюсеров календаря, в этом году подарок Путину будет «еще более провокационным, еще более скандальным, еще более неоднозначным». Издатели Владимир Табак и Максим Перлин отказались сообщить подробности проекта, предложив дождаться официальной презентации очередного проекта, передает Газета.ру. Продюсеры сообщили, что презентация подарка главе правительства пройдет в четверг в кафе рядом со зданием журфака МГУ на Моховой улице.



Табак и Перлин отметили, что подарок Путину, так же, как и прошлогодний календарь с обнаженными студентками журфака МГУ , будет продаваться во всех крупных торговых сетях и книжных магазинах страны.

Напомним, календарь с обнаженными студентками журфака МГУ был презентован 6 октября 2010 года. В нем студентки в нижнем белье признавались в любви к Путину. Календарь сопровождали слова: «Прокатите на «Калине»?» и «Возьмете вторым пилотом?» . Ряд студентов факультета журналистики резко осудил его создателей.



А несколько студенток журфака сделали альтернативный календарь, где задали Путину вопросы, касающиеся проблем терроризма, свободы собраний и расследования убийства журналистки Анны Политковской.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда сообщил, что премьер знает об обоих календарях, и отметил, что главе правительства «первые девушки импонируют больше».