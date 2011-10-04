СК возбудил дело против бизнесмена Александра Лебедева по статье «хулиганство»

Уголовное дело в отношении известного бизнесмена, депутата Слободской районной думы Кировской области Александра Лебедева возбуждено по результатам доследственной проверки Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве.

Дело возбуждено в отношении Лебедева по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)». На сайте СК РФ сообщается: «По версии следствия Лебедев, участвуя в программе «НТВшники», эфир которой состоялся 16 сентября 2011 года, нанес телесные повреждения Сергею Полонскому».

Напомним, 16 сентября на съемках телепрограммы «НТВшники» владелец Национального резервного банка Александр Лебедев ударил бизнесмена Сергея Полонского.



Позже Полонский попросил в своем блоге совета у президента РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Владимира Путина и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.



Путин, комментируя действия Лебедева на встрече с представителями Общероссийского народного фронта, сказал: «У нас фронт – мы ни с кем не деремся, а у них там фронта нет, и они друг другу в ухо бьют. Хулиганство».

А накануне сам банкир предъявил претензии к главе РСПП Александру Шохину и обвинил его в «намеренной дезинформации Владимира Путина». Шохин тогда сказал Путину, что Лебедев, «к счастью», не состоит в РСПП, но заявил, что инцидент рассмотрит комиссия по этике.