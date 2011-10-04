Российский авиаперевозчик "Авианова" пообещал полностью выполнить свои обязательства перед пассажирами, включая осуществление авиаперевозок - до 9 октября включительно - и возврат средств за приобретенные билеты.

"После 9 октября 2011 года авиаперевозки будут прекращены в связи с решением акционера компании - американского фонда "Индиго партнерз" - отказаться от дальнейшего финансирования текущей и перспективной деятельности "Авиановы", - сообщила сегодня СМИ представитель пресс-службы компании Ольга Ленинова.

ООО "Авианова" было основано в 2007 году, принадлежит ООО "Луч". Акционерами компании являются российская инвестиционная компания А1 (51%) и американский фонд "Индиго партнерз" (49%).