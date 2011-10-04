Комиссия по сохранению исторических зданий, по сути, занималась их сносом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что комиссия по вопросам сохранения зданий в исторических зонах Москвы фактически занималась сносом этих исторических зданий.



На заседании правительства Москвы во вторник столичный градоначальник сказал, что работавшая последние полтора десятка лет комиссия дала разрешение на снос более 3 тысяч зданий.



"Была создана структура, которая занималась, по сути, сносом домов в исторической части города. Решениями этой комиссии были снесены более 3 тысяч объектов в исторической части города. Конечно, это колоссальный объем", - цитирует его Интерфакс.



В свою очередь, глава Москомнаследия Александр Кибовский отметил, что "эта комиссия рассматривала возможность сноса зданий. За 15 лет комиссия рассмотрела 4 тысячи вопросов и в 80% случаях дала разрешение на снос 3 тысяч 342 зданий в исторических районах Москвы".