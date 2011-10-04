СК опровергает информацию о национальной принадлежности убийцы Урюпова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, по факту убийства 18-летнего жителя города Подольска Андрея Урюпина.

По версии следствия, 2 октября примерно в 3 часа около входа в торгово-развлекательный комплекс Подольска между 18-летним Урюпиным и 22-летним местным жителем возник конфликт из-за очереди на дискотеку в торгово-развлекательный центр, в ходе которого оба задели друг друга плечами.

Стихийно к выяснению отношений присоединились ещё несколько человек. В результате к одному из конфликтующих подошел его знакомый и, расценив, что с другой стороны им двоим противостоят четверо молодых людей, злоумышленник нанес одно колото-резаное ранение грудной клетки 18-летнему местному жителю, а также три непроникающих резаных ранения его 19-летнему знакомому, говорится в сообщении СК РФ. Оба пострадавших были госпитализированы с местную больницу, 18-летний молодой человек при оказании медицинской помощи скончался.

В настоящее время устанавливаются точные анкетные данные лица, совершившего убийство, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения.

Следственный Комитет обращает внимание, что размещенные в ряде средств массовой информации сведения якобы со ссылкой на источники в правоохранительных органах о национальной принадлежности подозреваемого не соответствуют действительности и в настоящее время не подтверждаются материалами уголовного дела.

Кроме того, по имеющейся в распоряжении следствия информации конфликт не имел под собой национальных мотивов, так как нападавший (предварительно уроженец Азербайджана) вступился в защиту своего русского знакомого, говорится на сайте СК РФ.