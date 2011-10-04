Россиянам советуют не оставлять свои персональные данные в соцсетях и магазинах

Замначальника полиции, начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД Москвы, Олег Баранов посоветовал россиянам не оставлять свои персональные данные в социальных сетях и магазинах.



По словам замначальника полиции, часто пользователи интернета, в том числе и довольно известные, оставляют сведения о себе в соцсетях и магазинах, проводящих различные акции. "В частности, это касается женщин. Когда в магазинах проводятся акции, они с удовольствием заполняют анкеты, но не все эти магазины достойно обеспечивают сохранность данных", - цитируют Баранова Вести.ру.



Олег Баранов предупреждает людей, что данные, которые они оставляют в анкетах абсолютно добровольно, могут быть использованы для совершения противоправных действий. Он напомнил историю о похищении сына известного программиста Евгения Касперского: сведения о молодом человеке у похитителей появились с его личной странички в соцсети. Олег Баранов отметил, что уголовный розыск борется с таким преступлениями, но гражданам надо быть бдительными и не оставлять свои персональные данные где попало.