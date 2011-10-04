Дорогие друзья «Аргументов недели»! Мы рады поделиться с вами нашим новым проектом «Подарим детям мир знаний!». Мы подготовили серию книг, которые представляют собой качественную, проверенную временем, детскую литературу. Эти издания научили уже не одно поколение в нашей стране грамотно рассуждать, логически мыслить, любить родной язык, узнать и полюбить историю и культуру своей страны. Наша задача – сделать эти книги доступными для всех детей России.

Сегодня идет много разговоров о падении уровня образования, снижении интеллекта подрастающего поколения. Настало время действовать! Наши дети должны читать настоящие книги, в игровой форме развивающие память, расширяющие кругозор, заставляющие думать и размышлять.

Поэтому сегодня книги нужны как никогда. Только книги книгам - рознь. Есть сброшюрованный мусор, а есть именно КНИГИ. Никакой самый наиультрасовременнейший компьютер не способен дать вам такого. Настоящая книга – не только источник знаний. Не только энциклопедия жизни. Она – хранительница языкового богатства.

К сожалению, сегодня полки книжных магазинов в большей степени, демонстрируют количество, а не качество. На умы и души наших детей обрушиваются миллионы абсолютно бездарных «адаптаций» и «переложений». Более того, для многих российских детей даже эти издания недоступны. Книги, вошедшие в серию «Подарим детям мир знаний!», представляют качественную литературу, имеющие основной признак настоящей книги – душу.

Мы обращаемся ко всем, кому не все равно, на каких книгах воспитываются наши дети, в какой стране жить, присоединиться к проекту и внести свой вклад в дело становления настоящих личностей! Мы предлагаем просто подарить детям книгу, выкупив ее в редакции по минимальной цене - себестоимости производства.



Мы заранее совместно с Вами определим, кому эти книги будут подарены: городским и сельским библиотекам тех или иных регионов, интернатам и детским домам, малообеспеченным семьям и т.д. Процесс передачи книг в библиотеки и интернаты будет освещен на страницах нашей газеты (размер аудитории в России – 994,7 тыс. чел. ) и на нашем сайте www.argumenti.ru (1,1 млн. уникальных посетителей в месяц). Информация также будет размещена в других СМИ (печатные издания, ТВ, радио, Интернет).

Начало проекта будет положено нашей газетой. Мы подарим книги библиотекам детских домов и интернатов, школ Москвы, Московской Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей.

Список книг:

1. А. Хайт, А. Левенбук «Радионяня. Веселая грамматика»

2. В. Костомаров «Жизнь языка»

3. Г. Дьюдени «Кентерберийские головоломки»

4. М. Гумилевская «Как открывали мир»

5. В. Бианки «Рассказы. Повести»

6. Р. Смаллиан «Чародей и магия бесконечности»

7. Д. Родари «Работа над ошибками»

8. С. Сахарнов «Сказки из дорожного чемоданчика»

9. Л. Успенский «Слово о Словах»

10. Л.Успенский «По закону буквы»

Если Вы хотите принять участие в проекте, обращайтесь по контактам:

Анастасия Добровольская, тел. : 8 (495) 974 -79 - 82