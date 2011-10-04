На Корабельной Набережной Владивостока потух Вечный огонь

Из-за долгов штаба Тихоокеанского флота коммунальщики отключили от подачи газа Вечный огонь во Владивостоке.

Причиной того, что уже несколько дней мемориал не соответствует своему названию, стали финансовые проблемы между Тихоокеанским флотом и ООО "Приморский газ".

С начала года моряки задолжали коммунальщикам почти 90 тысяч рублей. Как сообщили Интернет-СМИ в пресс-службе флота, деньги на покупку газа для мемориала не предусмотрены ни в одной статье бюджета. В следующем году символ боевой славы планируют передать на баланс муниципалитета.