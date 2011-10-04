Собянин утвердил новый состав молодежного правительства Москвы

Мэром Москвы Сергеем Собяниным утвержден новый состав молодёжного правительства, который стал дублёром московского кабинета министров, сообщили в мэрии столицы.



В администрации города рассказали, что в новый состав молодёжного правительства вошли 54 человека, все они студенты московских вузов. Так, дублёром первого заммэра Москвы Владимира Ресина назначен студент Московского государственного индустриального университета Александр Грант, а заммэра по социальной политике Людмилу Швецову в молодёжном правительстве представляет студент Российского государственного социального университета Илья Беставашвили, передает ИТАР-ТАСС.



Впервые молодёжное правительство, дублер московского кабинета министров, приступило к работе в феврале 2006 года. В состав молодежного правительства тогда вошли 39 молодых "министров" в возрасте 19-20 лет - и девушки, и юноши, все они - студенты столичных вузов. Молодёжное правительство имеет право проводить экспертизы правительственных законопроектов и программ, может писать поручения членам правительства, а также посещать его заседания.