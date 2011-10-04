До конца года в столичном метро введут новую систему безопасности

До конца года на 46 станциях московского метрополитена введут новые системы безопасности, сообщил замруководителя столичного департамента региональной безопасности Валерий Кадацкий.



В интервью газете "Известия" Валерий Кадацкий сказал: "К концу 2011 года 46 станций метро будут оборудованы новыми системами безопасности. В комплекс входят рамочные детекторы, специальные системы видеонаблюдения, устройства для локализации и хранения взрывных устройств, комплекс идентификации личности. Все эти средства замкнуты на один пульт управления, куда и стекается вся информация".



По его мнению, очень важно не только качество работы оборудования, но также важна и его скорость, так как "у нас нет возможности останавливать каждого гражданина даже на короткий промежуток времени, чтобы техника с ним поработала. Нам очень важно не создавать скопления людей в общественных местах", - цитирует Кадацкого РИА Новости.



Напомним, решение о разработке программы комплексной безопасности на транспорте было принято после терактов, произошедших в московском метро 29 марта 2010 года, в результате которых погибли 40 человек.