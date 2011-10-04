В Москве пресечена торговля баз данных с персональными данными россиян

Руководитель пресс-группы УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве Ирина Волк сообщила, что в Москве пресечена торговля базами данных, содержащих охраняемые законом персональные данные граждан РФ.



По словам Ирины Волк, в результате операции "Контрафакт" "выявлены факты незаконной реализации персональных баз данных, таких как: ГИБДД, ЗИЦ ГУ МВД РФ по городу Москве; телефонных абонентов МГТС, МТС, Билайн, Мегафон; ЕГРЮЛ, БТИ, Росгосстрах; база по участникам внешнеэкономической деятельности и т.д.", - цитирует руководителя пресс-группы Интерфакс.