Многокилометровые пробки парализовали Москву утром во вторник

Во вторник утром загруженность дорог Москвы, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", оценивается в 8 баллов из 10 возможных.

Автомобили образовали пробку на МКАД: 20-километровый затор наблюдается на участке от Алтуфьевского до Волоколамского шоссе, 8-километровый - от 22-го до 30-го километров, 4-километровый - от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. На этих участках автомобили движутся со скоростью около 10 километров в час.

Стоят вылетные магистрали в сторону центра практически до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Самая большая пробка на ТТК - длиной более 7 километров - начинается от Кутузовского проспекта и заканчивается только возле Савеловского вокзала.