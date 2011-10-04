В России отмечают 4 октября День Космических войск

В России 4 октября отмечают День Космических войск, установленный указом президента РФ от 3 октября 2002 года, он приурочен к запуску 4 октября 1957 года первого в мире искусственного спутника Земли.



Для проведения подготовительных работ, запуска и контроля полета первого искусственного спутника Земли были специально сформированы Воинские формирования космического назначения. Именно с этого момента и началась история Космических войск России.



Как отдельный род Вооруженных сил, Космические войска были сформированы в 2001 году по указу президента России на базе объединений и соединений Ракетных войск стратегического назначения, а также воинских частей запуска и ракетно-космической обороны. Командный пункт Космических войск взял на себя управление орбитальной группировкой и всей наземной инфраструктурой систем ракетно-космической обороны, воинских формирований запуска и управления космическими аппаратами.



На Космические войска возложены задачи по обеспечению противоракетной обороны, контроля космического пространства, а также создания, развертывания, поддержания и управления орбитальной группировкой космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения.



Официальный представитель Космических войск полковник Алексей Золотухин рассказал, что "за десятилетний срок активной деятельности войсками проведено и обеспечено проведение свыше 230 пусков ракет-носителей, которыми выведены на орбиты более 300 космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения". Сейчас в Космических войсках на качественно новый высокотехнологичный уровень вышло развитие систем противоракетной обороны и контроля за космическим пространством. А ближайшие перспективы развития этих войск связаны с объединением систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и противоракетной обороны в систему Воздушно-космической обороны.