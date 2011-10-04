Россия способна решить последние вопросы и вступить в ВТО уже в этом году - Кирк

Торговый представитель США Рон Кирк после встречи с первым вице-премьером Игорем Шуваловым заявил, что Россия способна решить последние сложные вопросы и вступить в ВТО уже в этом году.



Рон Кирк сказал: "У нас был очень продуктивный разговор о заявке России на вступление во Всемирную торговую организацию. Россия сделала большой прогресс. Я с нетерпением жду продолжения работы с министром Шуваловым и другими министрами по переходу к его успешному завершению вступления России в ВТО".



По сообщению Reuters, Игорь Шувалов на встрече с Роном Кирком выразил уверенность в том, что оставшиеся вопросы, в том числе двусторонние переговоры между Россией и Грузией, будут решены конструктивно.