В Ленобласти будут строить больше объектов физкультуры и спорта

Именно такой наказ от участников общественных слушаний бюджетного законопроекта на 2012-2014 годы получили органы власти Ленинградской области.



Из Волосовского района Ленинградской области в адрес сайта «Народный бюджет Ленинградской области» поступило предложение построить в районном центре физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.



В будущем году на реализацию программы строительства объектов физкультуры и спорта в регионе предполагается выделить 445 млн. рублей из областной казны. Эти средства будут направлены на 10 строек, охватывающих как летние, так и зимние виды спорта.



На недавнем заседании правительства Ленобласти губернатор Валерий Сердюков поставил задачу по сооружению бассейна в Гатчинском и Ледового дворца во Всеволожском районе. Причем, речь идет о финансировании объектов, отвечающих, в том числе, международным требованиям проведения соревнований.



Как сообщили корреспонденту АН в Комитете по строительству Ленинградской области , здесь считают перспективным и предложение о сооружении водноспортивного комплекса в поселке Волосово.