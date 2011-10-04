Путин о Евразийском союзе и о мировой экономике

Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает за взаимодействие Европейского Союза и Евразийского союза в мировой экономике на едином экономическом пространстве.



В своей статье "Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня", публикуемой газетой "Известия", Владимир Путин пишет, что "мировой кризис, разразившийся в 2008 году, носил структурный характер. Мы и сейчас видим его острые рецидивы. Корень проблем - в накопившихся глобальных дисбалансах". Премьер считает, что "выходом может стать выработка общих подходов, что называется, "снизу". "Сперва - внутри сложившихся региональных структур - ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и других, а затем - путем диалога между ними. Именно из таких интеграционных "кирпичиков" может сложиться более устойчивый характер новой мировой экономики", - отмечает премьер РФ.



Владимир Путин считает, что созданное в начале 2012 года единое экономическое пространство - важнейший интеграционный проект, который является "исторической вехой не только для трех наших стран, но и для всех государств на постсоветском пространстве". Он напомнил, что в 2011 году в полную силу заработал Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, он отметил, что преимущества ТС и все проекты "закладывают основу для формирования в перспективе Евразийского экономического союза", однако это будет более высоким уровнем интеграции.



Премьер пояснил, что речь не идет о воссоздании СССР, речь идет о "тесной интеграции на новой ценностной, политической, экономической основе - это веление времени". "Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной "связки" между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом", - пишет Владимир Путин.



Евразийский союз - это открытый проект, "мы приветствуем присоединение к нему других партнеров, и прежде всего стран Содружества, - пишет Владимир Путин. - При этом не собираемся кого-либо торопить или подталкивать". "Мы не собираемся ни от кого отгораживаться и кому-либо противостоять. Евразийский союз будет строиться на универсальных интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едиными ценностями свободы, демократии и рыночных законов", - считает премьер.



По мнению главы российского правительства, создание Евразийского союза, эффективная интеграция, "это тот путь, который позволит его участникам занять достойное место в сложном мире XXI-го века", "войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса, добиться успеха и процветания".