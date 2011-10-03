ЖКХ: Более 20 российских регионов не готовы к зиме (ВИДЕО)

Более 20 российских регионов не готовы к приближающейся зиме. На совещании со своими полномочными представителями о подготовке жилищно-коммунального сектора к зиме Президент РФ Дмитрий Медведев перечислил регионы, где к наступлению холодов готовы хуже всего: Карачаево-Черкесия, Чувашия, Амурская, Волгоградская, Калининградская, Новосибирская и Ростовская области.

Медведев напомнил, что начиная с марта, 250 дел заведены по фактам нарушений со стороны управляющих кампаний. Кого-то оштрафуют на крупные суммы, а кому-то, не исключено, придется и сесть в тюрьму, в том числе и для выяснения тамошних особенностей отопления и канализации. В селе Косулино Белоярского района Свердловской области в местной больнице из-за отсутствия тепла и электричества сейчас больные отапливают палату своим дыханием. Не подают газ в котельную, нечем топить и школу. Педагоги школы № 8 села Косулино применяют альтернативные способы согреться, называя это "туристическим слетом". По словам директора школы, на природе провели туристический слет провели для учеников 1-4 классов.

Переменчив характер отопительного сезона и на иркутской улице Александра Невского. Медведев сегодня назначил персональных ответственных и за эту, и другие ей подобные улицы.

Глава государства поручил полпредам взять ситуацию на контроль, проанализировать положение дел в субъектах Федерации, и вместе с министрами правительства разобраться в каждой из конкретных ситуаций, по каждому вопросу.