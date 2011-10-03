В Москве скончался бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян

В Москве в понедельник в своем доме умер бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, обвинявшийся в крупных хищениях в 2006 году. Он был болен СПИДом в тяжелой форме и не дожил пару месяцев до своего 39-летия.

Напомним, советник президента ЮКОСа адвокат Василий Алексанян, занимавший ранее пост главы правового управления компании в статусе вице-президента, был задержан 31 марта 2006 года в рамках дела о расхищении имущества "Томскнефти", дочерней компании ЮКОСа.

Алексаняну также были предъявлены обвинения в хищении имущества "Томскнефти" и ВНК на сумму свыше 12 миллиардов рублей. В конце 2007 года следствие было завершено, и дело передано в суд.

В феврале 2008 года, через неделю после начала процесса, суд был отложен на неопределенное время в связи с помещением Алексаняна в больницу для лечения выявленных у него тяжелых заболеваний. 8 декабря Мосгорсуд постановил отпустить Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. В начале следующего года подозреваемого выпустили из больницы домой, однако решение вопроса о том, может ли он участвовать в судебных заседаниях, затянулось. напоминает радио "Маяк".

В мае прошлого года срок давности по предъявленным ему обвинениям истек, и адвокаты потребовали закрытия дела. 24 июня 2010 года суд принял решение о прекращении уголовного преследования Алексаняна.

Василий Георгиевич Алексанян родился 15 декабря 1972 года в Москве. Окончил Московский государственный университет, школу права Гарвардского университета (США) с дипломом магистра права. C 1992 по 1994 год работал в адвокатской конторе Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (США). С 1995 по 1996 год — начальник юридического департамента в инвестиционно-промышленной группе компаний SUN Group (Великобритания).