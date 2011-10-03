Московская область: правила розничной торговли алкоголем ужесточаются

Розничная продажа алкоголя, в том числе пива, в нестационарных торговых и складских помещениях Подмосковья будет запрещена с 1 июля будущего года, сообщил в понедельник начальник управления лицензирования по МО.

К продаже пива и пивных напитков будут предъявляться те же требования, что и к продаже всей алкогольной продукции. По его словам, это важно, поскольку количество нестационарных объектов существенно больше, чем магазинов, заявил замминистра потребительского рынка и услуг Московской области, начальник управления лицензирования Владимир Цыганков.

Напомним, в июле президент Дмитрий Медведев подписал поправки к закону "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции". В соответствии с ними в России запрещена продажа любого алкоголя в период с 24 часов до 8 часов утра.

Регионы могут корректировать время по своему усмотрению.

Запрет на ночную продажу пива начнет действовать в Москве в 2013 году.