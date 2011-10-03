Басаргин: Российское ЖКХ готово к зиме на 99,6 %

Жилищно-коммунальное хозяйство России готово к осенне-зимнему периоду на 99,6%. Глава Минрегиона РФ Виктор Басаргин сообщил, что в этом году в подготовку к зиме было вложено 187,9 миллиарда рублей, и готовность жилищно-коммунального хозяйства страны в текущем году составляет 99,6%.

Об этом Басаргин доложил на состоявшемся в понедельник совещании по подготовке к отопительному периоду под председательством президента России Дмитрия Медведева.



Басаргин подчеркнул, что «подготовка к зиме находится под контролем». В своем докладе глава ведомства отметил необходимость проведения более жестких административных и, в отдельных случаях, мер уголовного воздействия для предотвращения срывов подготовки регионов к зиме. Пресс-службы Минрегиона сообщает, что «ведомство планирует уделить внимание профилактике аварийных и чрезвычайных ситуаций. Регионам необходимо заменить четверть всех ветхих сетей страны - 12 тысяч километров тепловых и 43 тысячи километров водопроводных, а также отремонтировать более 4 тысяч котельных», передает РИА Новости.

«АН» сообщали, что глава государства Дмитрий Медведев на совещании поднял и тему работы управляющих компаний и товариществ собственников жилья.