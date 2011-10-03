СКР проверит жалобы жителей подмосковной Коломны на власть

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей подмосковного города Коломна на местную власть и прокуратуру, опубликованные в Интернете.

Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях следователей, прокуроров и местных властей, на которые жаловались жители подмосковной Коломны. В заявлении коломчане требуют расследования по таким пунктам: "многочисленные заказные уголовные дела и приговоры судов невиновным гражданам, хищения бюджета в особо крупных размерах, поджоги жилья вместе с гражданами, многочисленные рейдерские захваты, фальсификация документов и подписей всех ведомств (от главы города, до прокурора) для внешне законных рейдерских захватов и других преступлений, сговор с преступниками по сокрытию преступлений должностными лицами СО СК РФ по г.Коломна и администрацией, многочисленные незаконные решения судов по изъятию имущества граждан.