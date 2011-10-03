Борис Березовский и Роман Абрамович встретились в Лондоне в суде

В Лондоне в понедельник в суде встретились два российских олигарха — Борис Березовский и Роман Абрамович. Начался судебный процесс по иску Березовского к его бывшему деловому партнеру Абрамовичу.

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Березовский требует от Абрамовича около 2-х миллиардов фунтов стерлингов в виде компенсации за ряд проданных им активов. За свой пакет Березовский получил 1,3 млрд. долларов. А должен был, по его словам, 5.



Беглый олигарх заявляет, что Роман Абрамович обещал, что если коллега не продаст свой пакет по указанной цене, тогда его долю просто экспроприируют. Березовский также заявляет, что продажа пакета была условием освобождения из-под стражи его компаньона, бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова. В иске, который Березовский подал в Лондонский суд, он также указал, что из-за неправильных действий Абрамовича потерял деньги в компании "РУСАЛ". Всего сумма претензий тянет на 5 миллиардов фунтов.

Как пишут британские СМИ, истец и ответчик лично присутствовали в понедельник на судебном заседании. Ожидается, что процесс продлится около двух месяцев.

Подать в суд на Романа Абрамовича Борис Березовский решил еще в 2008 году. Ему удалось лично вручить ответчику повестку, чтобы ускорить процесс. Они случайно столкнулись друг с другом во время похода по лондонским торговым точкам. Березовский, зайдя в магазин Dolce&Gabbana, заметил в соседнем Hermes Абрамовича. Опальный олигарх быстро послал своих телохранитетелей за бумагами в свой автомобиль и подбежал к бывшему партнеру. Абрамович бумаги брать не захотел, спрятал руки за спину, но Березовский не растерялся и потребовал от магазина запись с камеры видеонаблюдения, чтобы предоставить в суде как доказательство – уведомление другой стороной получено.