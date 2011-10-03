Обвиняемый в убийстве Егора Свиридова неожиданно изменил показания

Обвиняемый в убийстве болельщика ФК "Спартак" Егора Свиридова Аслан Черкесов неожиданно изменил свои показания. Выступая в Мосгорсуде, Черкесов утверждал, что потерпевшие первыми начали драку.

На допросах Черкесов говорил, что перед тем, как выстрелить из травматического пистолета в Свиридова, он произвел несколько выстрелов в землю. Однако, на заседании обвиняемый заявил, что не мог делать предупредительные выстрелы, так как потерпевшие удерживали его на капоте машины и избивали, передает Интерфакс. "Я даже не успел ничего сделать. На меня напали двое - Свиридов и Филатов, а потом меня начал бить кто-то третий, как я понял позднее, это был Гаспарян", - сказал Черкесов.

По его словам, он не был очевидцем начала драки на Кронштадтском бульваре и не знает, по какой причине она началась. Он подчеркнул, что стрелял, исходя из соображений самообороны, опасаясь за свою жизнь.

Напомним, футбольный болельщик Егор Свиридов был убит в результате драки в начале декабря 2010 года. Первоначально подозреваемых следователи отпустили, что привело к беспорядкам на Манежной площади, в которых участвовали националисты и футбольные фанаты.