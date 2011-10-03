Ральф Стейман, объявленный нобелевским лауреатом по медицине, умер 3 дня назад

Американский ученый Ральф Стейман, объявленный сегодня лауреатом Нобелевской премии по медицине, скончался три дня назад. Сообщение о смерти 69-летнего ученого от рака подтвердил Рокфеллеровский университет, где работал исследователь.

Нобелевский комитет не знал о смерти Ральфа Стеймана. Члены Нобелевского комитета, которые объявили сегодня имена лауреатов, узнали об этом уже после того, как обнародовали свое решение. Отметим, согласно завещанию Альфреда Нобеля, премии посмертно не присуждаются.

"АН" сообщали, что за работу по активации врожденного иммунитета человека, помимо Стейнмана, были награждены Брюс Бётлер и Жюль Хофман. Нобелевская премия им будет вручена 10 декабря.