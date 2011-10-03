Роскомнадзор закроет сайт, публикующий персональные данные россиян

Роскомнадзор закроет сайт, на котором были размещены личные данные россиян. В сообщении на сайте ведомства после проверки портала говорится, что сведения о гражданах, размещенные на сайте RusLeaks, были получены «из открытых источников, а также из незаконно полученных баз данных и относятся преимущественно к периоду 1999–2007 годов».

В Роскомнадзоре отметили, что большинство представленных сведений потеряли свою актуальность. Но ряд сведений: фамилия, имя, отчество, дата рождения, местожительство, номер паспорта и т.д., могут быть актуальными и нанести ущерб гражданам. Это требует от Роскомнадзора принятия мер пресекательного характера.

В сообщении ведомства также говорится, что в Таганский суд Москвы уже направлено заявление о признании деятельности сайта RusLeaks незаконной. В случае, если суд удовлетворит иск Роскомнадзора, блокировкой сайта для пользователей из России займется ФСБ.

Отметим, на сайте можно найти данные о банковских счетах, авиаперелетах, автомобилях и мобильных телефонах граждан. Портал RusLeaks также опубликовал информацию об административных нарушениях, штрафах и налоговых задолженностях, числящихся за гражданами.

«АН» сообщали, что Генпрокуратура поручила Роскомнадзору проверить законность размещения персональных данных в Интернете.