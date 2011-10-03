Прокуратура проверит сайт, разместивший личные данные россиян

Генпрокуратура России поручила провести проверку в связи с размещением в Интернете на сайте Rusleaks персональных данных россиян, в том числе номера паспорта, сведения о банковских счетах, информацию о поездках.

Официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева сообщила, что Генеральная прокуратура РФ поручила Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также прокурору Москвы проверить исполнение законодательства владельцами и администраторами ресурса Rusleaks, и при наличии оснований принять меры по ограничению доступа к персональным данным граждан и привлечению виновных лиц к ответственности.

"АН" сообщали о том, что в Интернете появилась информация о личных данных россиян на сайте Rusleaks.