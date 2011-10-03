В российский государственный праздник 4 ноября - День народного единства - националисты рассчитывают вывести на "Русский марш" в столице около 20 тысяч человек, говорится в заявке, поданной в понедельник в мэрию Москвы.

Националисты говорят, что проведут в праздничный день культурно-массовые мероприятия.

При этом они не хотят идти на Набережную Тараса Шевченко, считая, что там их никто не увидит и никто не услышит.

Националисты хотят провести свое шествие от площади Юрия Гагарина – по Ленинскому проспекту и Большой Якиманки – до Болотной площади и там провести митинг-концерт.

По словам организаторов акции, в преддверии выборов люди хотят услышать, как русские националисты смотрят на то, что происходит в стране.