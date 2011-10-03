20 тысяч националистов хотят пройти "Русским маршем" по центру Москвы 4 ноября
3 октября 2011, 17:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В российский государственный праздник 4 ноября - День народного единства - националисты рассчитывают вывести на "Русский марш" в столице около 20 тысяч человек, говорится в заявке, поданной в понедельник в мэрию Москвы.
Националисты говорят, что проведут в праздничный день культурно-массовые мероприятия.
При этом они не хотят идти на Набережную Тараса Шевченко, считая, что там их никто не увидит и никто не услышит.
Националисты хотят провести свое шествие от площади Юрия Гагарина – по Ленинскому проспекту и Большой Якиманки – до Болотной площади и там провести митинг-концерт.
По словам организаторов акции, в преддверии выборов люди хотят услышать, как русские националисты смотрят на то, что происходит в стране.