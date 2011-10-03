В России 16 человек погибли с начала 2011 года от рук радикалов

В России с января по сентябрь 2011 года в результате нападений радикальных националистов погибли 16 человек. По данным правозащитного центра "Сова", около ста человек пострадали.

Расистские нападения зафиксированы в 25 российских регионах. Главными очагами насилия на почве ксенофобииостаются Москва , Подмосковье и Петербург. Жертвами нападений радикалов чаще всего становятся выходцы из Центральной Азии, Кавказа, представители различных религиозных групп, молодежных движений.



Ранее правозащитный центр "Сова" в распространенном докладе сообщал, что число нападений на почве ксенофобии в Москве с 2009 года стало уменьшаться после того, как были задержаны и осуждены члены нескольких ультраправых группировок.